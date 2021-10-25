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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: القيادة السياسية استهدفت الإدارة الرشيدة في أزمة المياه

صدى البلد

قال النائب عمرو عكاشة عضو  مجلس الشيوخ، أن المياه  تعد أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي.


وأشاد عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" بتصريحات رئيس المجلس العالمي للمياه، حول تعامل مصر مع الأزمة المائية وانها اصبحت نموذج يحتذى به عالميا في التعامل مع أزمة المياه، من خلال القرارت التي اتخذتها والاجراءات السريعة والفعالة التي سرعان ما أدت إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة العالمية التي تواجه المنطقة.


ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية على دراية كبيرة بأهمية هذا الملف، وتوليه اهمية كبيرة، من خلال قراراتها الواضحة المتمثلة في انشاء محطات تحلية ومعالجة للمياه، مثل محطة بحر البقر، والتي تعد الأضخم على مستوى العالم، بالاضافة إلى حث المزارعين على استخدام الانظمة الحديثة في الري، والتقليل من زراعة الزراعات الشرهة للمياة.


ونوه النائب عمرو عكاشة إلى أنه كانت هناك استجاية كبيرة من المواطنين لقرارات الدولة، منوها إلى أن التوعية بأهمية المياه زادت بشكل كبير، من خلال استهداف القيادة السياسية الادارة الرشيدة لتخطي الأزمة.

 

صدى البلد مجلس الشيوخ القيادة السياسية عضو مجلس الشيوخ محطة بحر البقر

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