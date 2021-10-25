ملازم بحري عمر محمد الدسوقي لـ "صدى البلد": التخرج هو بداية لتحقيق حلمي

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، التقي "صدى البلد" مع الملازم بحري عمرو محمد الدسوقي، تحدث خلال اللقاء عن مشواره داخل الكلية البحرية وأسلوب التدريس والتدريب، كذلك الخبرات التي اكتسبها أثناء فترة تواجده داخل الكلية.

قال الملازم بحري عمر محمد الدسوقي، "تخصص سلاح إشارة"، أنه يشعر بالفخر لأنه منتمي للكلية البحرية، موضحاً أن هذا التخرج هو بداية لتحقيق حلمه، مشددًا على أن كل من يتعب ويجتهد يصل في النهاية إلى ما يريده.

وأوضح عمر الدسوقي في تصريحات خاص لـ "صدى البلد" أن العملية التعليمية داخل الكلية البحرية متطورة، وأصبحت منظومة تعليم رقمي، مشيراً إلي أن الكلية البحرية تُعد إحدى أعرق المؤسسات العسكرية العريقة في مختلف دول العالم ومشهود لها بالكفاءة والسمعة العالمية.

وكشف الملازم بحري عمر محمد الدسوقي أن هناك تطورا كبيرا في منظومة العمل داخل الكلية في الوقت الراهن، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأشار إلى أنه قام خلال فترة دراسته بالكلية، بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر، اكتسب من خلالها مهارات عديدة، بعد رؤية مسارح عمليات مختلفة وتكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

وأهدى الملازم بحري عمر محمد الدسوقي نجاحه وتوفيقه، إلى أسرته التي ساندته طوال سنوات الدراسة.

الملازم بحري عمرو محمد الدسوقي