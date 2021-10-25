أوائل خريجي الكليات العسكرية يتحدثون لـ "صدى البلد": تعلمنا وفق أحدث المناهج العالمية.. والوعي سلاحنا الحقيقي

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، التقي "صدى البلد" مع عدد من أوائل طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، تحدثوا خلالها عن مشوارهم داخل الكلية والمعهد وأسلوب التدريس والتدريب، كذلك الخبرات التي اكتسابوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكليات والمعهد الفني.

ملازم محمد مجدي أبوالفرح

قال الملازم محمد مجدي أبوالفرح، أول دفعة المعهد الفني للقوات المسلحة، "تخصص خدمات طبية"، أن المعهد يوجد به أحدث المقلدات والمعامل الحديثة عالمياً للأسلحة المختلفة، وذلك قام بالتدريب عليها، كما تدرب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، داخل المعهد الفني للقوات المسلحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المناهج الدراسية في المعهد، من أفضل مناهج التطوير في مصر، ويتم تخريج الضابط الفني لكي يعمل في جميع تخصصات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث الأسلحة، ويتم إرسالهم إلى الورش الخاصة بهم في الوحدات العسكرية ويتم التدريب العملي على المعدات.

وأهدى ملازم محمد مجدي أبوالفرح، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم خالد عدنان

قال ملازم طيار خالد عدنان "أول مقاتلات"، أن الكلية الجوية المصرية من أعرق الكليات الجوية حول العالم، كاشفًا أنه كان يتمني الالتحاق بالكلية منذ الصغر ووفقه الله في أمنيته.

وأوضح "عدنان" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الكلية تتمتع بإمكانيات كبيرة، من حيث إعداد الطالب بدنيًا ونفسيًا وعلميًا، مشددً على أن اللياقة البدنية شيء هام جدًا في الكلية الجوية والقوات الجوية.

وشدد ملازم طيار خالد عدنان "أول مقاتلات"، على أن الكلية الجوية لديها أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية، لكي تواكب الطائرات الحديثة التي أصبحت لدي القوات الجوية، مشدداً على أن الكلية الجوية تتطور بشكل متسارع وغير مسبوق، كما أنها تعد من ضمن أفضل الكليات الجوية في العالم، وحققت ترتيبا مرموقًا بين كليات الطيران.

وأهدى ملازم طيار خالد عدنان، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم محمود حمدان خطاب

قال الملازم محمود حمدان خطاب، ثالث كلية الدفاع الجوية، تم إعداده عسكريًا وعلميًا على أعلى مستوى، ليكون قادرا على التعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة، كما أنه تم إعداده ثقافيا وتربويا من أجل إعادة تكوين شخصيته داخل الكلية، وغرس قيم الولاء والانضباط بداخله، ليكون جاهزا للتعامل مع وحدته الجديدة متحليا بتقاليد العسكرية المصرية الأصيلة.

وأوضح في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن كلية الدفاع الجوي يوجد بها معامل واقعية وحديثة داخل للأسلحة العاملة في التشكيلات الخاصة بقوات الدفاع الجوي، وتم تدريبه الطالب عليها بصورة مستمرة حتى أصبح جاهزًا لخدمة الوطن.

وأهدى الملازم محمود حمدان خطاب، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم أحمد إبراهيم القمري

قال ملازم بحري أحمد إبراهيم القمري، "أول بحرية" تخصص "ملاحة" ، أن كان طالب في كلية الهندسة، لكن كانت لديه الرغبة في الالتحاق بالكلية البحرية، نظراً لأن ذلك كان حلم بالنسبة له، وبالفعل تقدم للكلية إلى أن وصل لحلمه بالتخرج منها، وبدء مشوار جديد له بعد تخرجه.

وأضاف "القمري" في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن أن العملية التعليمية داخل الكلية البحرية متطورة، وأصبحت منظومة تعليم رقمي، تماشيًا مع أحدث المناهج العالمية، وخاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأهدى الملازم بحري أحمد إبراهيم القمري ، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم عمر محمد الدسوقي

قال الملازم بحري عمر محمد الدسوقي، "تخصص سلاح إشارة"، أنه يشعر بالفخر لأنه منتمي للكلية البحرية، موضحاً أن هذا التخرج هو بداية لتحقيق حلمه، مشددًا على أن كل من يتعب ويجتهد يصل في النهاية إلى ما يريده.

وأوضح عمر الدسوقي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن العملية التعليمية داخل الكلية البحرية متطورة، وأصبحت منظومة تعليم رقمي، تماشيًا مع أحدث المناهج العالمية، وخاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأهدى الملازم بحري عمر محمد الدسوقي نجاحه وتوفيقه، إلى أسرته التي ساندته طوال سنوات الدراسة.

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني