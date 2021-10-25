عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوائل خريجي الكليات العسكرية يتحدثون لـ "صدى البلد": تعلمنا وفق أحدث المناهج العالمية.. والوعي سلاحنا الحقيقي

أوائل خريجي الكليات
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، التقي "صدى البلد" مع عدد من أوائل طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، تحدثوا خلالها عن مشوارهم داخل الكلية والمعهد وأسلوب التدريس والتدريب، كذلك الخبرات التي اكتسابوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكليات والمعهد الفني.

ملازم محمد مجدي أبوالفرح

قال الملازم محمد مجدي أبوالفرح، أول دفعة المعهد الفني للقوات المسلحة، "تخصص خدمات طبية"، أن المعهد يوجد به أحدث المقلدات والمعامل الحديثة عالمياً للأسلحة المختلفة، وذلك قام بالتدريب عليها، كما تدرب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، داخل المعهد الفني للقوات المسلحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المناهج الدراسية في المعهد، من أفضل مناهج التطوير في مصر، ويتم تخريج الضابط الفني لكي يعمل في جميع تخصصات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث الأسلحة، ويتم إرسالهم إلى الورش الخاصة بهم في الوحدات العسكرية ويتم التدريب العملي على المعدات.

وأهدى ملازم محمد مجدي أبوالفرح، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم خالد عدنان

قال ملازم طيار خالد عدنان "أول مقاتلات"، أن الكلية الجوية المصرية من أعرق الكليات الجوية حول العالم، كاشفًا أنه كان يتمني الالتحاق بالكلية منذ الصغر ووفقه الله في أمنيته.

وأوضح "عدنان" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الكلية تتمتع بإمكانيات كبيرة، من حيث إعداد الطالب بدنيًا ونفسيًا وعلميًا، مشددً على أن اللياقة البدنية شيء هام جدًا في الكلية الجوية والقوات الجوية.

وشدد ملازم طيار خالد عدنان "أول مقاتلات"، على أن الكلية الجوية لديها أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية، لكي تواكب الطائرات الحديثة التي أصبحت لدي القوات الجوية، مشدداً على أن الكلية الجوية تتطور بشكل متسارع وغير مسبوق، كما أنها تعد من ضمن أفضل الكليات الجوية في العالم، وحققت ترتيبا مرموقًا بين كليات الطيران.

وأهدى ملازم طيار خالد عدنان، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم محمود حمدان خطاب

قال الملازم محمود حمدان خطاب، ثالث كلية الدفاع الجوية، تم إعداده عسكريًا وعلميًا على أعلى مستوى، ليكون قادرا على التعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة، كما أنه تم إعداده ثقافيا وتربويا من أجل إعادة تكوين شخصيته داخل الكلية، وغرس قيم الولاء والانضباط بداخله، ليكون جاهزا للتعامل مع وحدته الجديدة متحليا بتقاليد العسكرية المصرية الأصيلة.

وأوضح في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن كلية الدفاع الجوي يوجد بها معامل واقعية وحديثة داخل للأسلحة العاملة في التشكيلات الخاصة بقوات الدفاع الجوي، وتم تدريبه الطالب عليها بصورة مستمرة حتى أصبح جاهزًا لخدمة الوطن.

وأهدى الملازم محمود حمدان خطاب، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم أحمد إبراهيم القمري

قال ملازم بحري أحمد إبراهيم القمري، "أول بحرية" تخصص "ملاحة" ، أن كان طالب في كلية الهندسة، لكن كانت لديه الرغبة في الالتحاق بالكلية البحرية، نظراً لأن ذلك كان حلم بالنسبة له، وبالفعل تقدم للكلية إلى أن وصل لحلمه بالتخرج منها، وبدء مشوار جديد له بعد تخرجه.

وأضاف "القمري" في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن أن العملية التعليمية داخل الكلية البحرية متطورة، وأصبحت منظومة تعليم رقمي، تماشيًا مع أحدث المناهج العالمية، وخاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأهدى الملازم بحري أحمد إبراهيم القمري ، نجاحه وتوفيقه إلى أسرته، والتي ساندته طوال سنوات الدراسة.

ملازم عمر محمد الدسوقي

قال الملازم بحري عمر محمد الدسوقي، "تخصص سلاح إشارة"، أنه يشعر بالفخر لأنه منتمي للكلية البحرية، موضحاً أن هذا التخرج هو بداية لتحقيق حلمه، مشددًا على أن كل من يتعب ويجتهد يصل في النهاية إلى ما يريده.

وأوضح عمر الدسوقي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن العملية التعليمية داخل الكلية البحرية متطورة، وأصبحت منظومة تعليم رقمي، تماشيًا مع أحدث المناهج العالمية، وخاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأهدى الملازم بحري عمر محمد الدسوقي نجاحه وتوفيقه، إلى أسرته التي ساندته طوال سنوات الدراسة.

أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
أوائل خريجي الكليات العسكري والمعهد الفني
القوات المسلحة الكليات العسكرية المعهد الفني للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

حفل غنائي ضخم لـ مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بـ قصر عابدين |تفاصيل

مطلع 2022.. وزير البترول يكشف موعد ضخ الغاز إلى لبنان

بعد الحكم بإعدامه.. ذراع هشام عشماوي يكشف تفاصيل معسكر درنة

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

دعاء بعد صلاة الظهر مكتوب مستجاب.. 13 كلمة تضمن لك حسن الخاتمة

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك يتقدمون بإشكال ضد عودة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ