الصحف الكويتية: الجامعة العربية تطالب الأطراف السودانية بالالتزام بالمرحلة الانتقالية.. إسرائيل تبني 1355 وحدة استيطانية جديدة بالضفة.. والصحة العالمية: البشرية تمتلك كل الأدوات لهزيمة الوباء

الصحف الكويتية

أدنى نسبة إصابات كورونا.. الكويت تسجل 21 حالة جديدة

البحرين تعلن نيتها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060

لبنان: باريس تتراجع وواشنطن تتقدم وسط التصعيد الإقليمي

إيران: لا خلاف مع موسكو... وواشنطن ستترك المنطقة

«طالبان» تدفع أجور العاملين «قمحاً» لمواجهة الجوع والبطالة

الجامعة العربية تطالب الأطراف السودانية بالالتزام بالمرحلة الانتقالية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الوطن اعلان وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412572 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2461 حالات.

وذكرت صحيفة الجريدة أنه في وقت استكملت الكويت، أمس الأحد، إجراءات دخول المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية الحذرة للحياة الطبيعية في ظل الانحسار الوبائي، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لا تعديل على الضوابط الأمنية المتعلقة بمنع إصدار تأشيرات دخول لبعض الجنسيات، إذ ستقتصر الاجتماعات التنسيقية بين الجهات الحكومية، خلال اليومين المقبلين، على حسم آلية دخول القادمين من «الدول المحظورة» وفقاً لمعايير السلطات الصحية للوضع الوبائي.

أفادت صحيفة القبس بأنه وسط توجيهات سامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 غداً الثلاثاء بعودة جلساته العادية مجدداً للانعقاد.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقاً لجدول الأعمال، بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت صحيفة الجريدة إلى أنه في موازاة تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة حضور جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر المقررة صباح غدٍ، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن اللجنة المكلفة من سمو أمير البلاد باقتراح ضوابط العفو، والتي تضم رؤساء السلطات الثلاث، باشرت عملها أمس، وستسعى لرفع أول تقرير لسموه خلال أسبوعين من بداية الانعقاد.

قالت صحيفة الأنباء إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بحث في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش مع وكيل وزارة الدفاع الإيطالي جورجيو مولي والوفد المرافق له موضوعات عسكرية مشتركة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي ان الاجتماع ناقش أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان مملكة البحرين الأحد نيتها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، غداة إعلان مماثل من الجارة السعودية وقبل نحو اسبوع من قمة عالمية مهمة حول المناخ.

وينظر إلى مؤتمر «كوب 26» الذي سيعقد بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر على أنّه خطوة حاسمة في تحديد أهداف الانبعاثات العالمية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وركزت صحيفة الراي على تعبير الجامعة العربية اليوم عن «القلق» حيال التطورات السياسية في السودان ودعت الى «التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية» التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الى حين اجراء انتخابات عامة في البلاد.

قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان إنه يشعر «ببالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في السودان» وطالب «جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل» باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في آب/أغسطس 2019 بعد بضعة اشهر من إطاحة عمر البشير وبـ«اتفاق السلام» الموقع في جوبا عام 2020 مع الحركات المسلحة في عدة أقاليم سودانية.

أوضحت صحيفة الأنباء تأكيد وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية عزمها بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات الضفة الغربية نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين.

وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل قريبا على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الحرب الإسرائيلية.

قالت صحيفة الجريدة إن الحكومة اللبنانية لم تجد حتى الآن طريقها للانعقاد مجدداً، ولا تزال الخلافات على مجمل الملفات تتحكم بالوقائع واليوميات، مما يؤدي إلى زيادة منسوب التعقيد السياسي والمالي والاقتصادي، وربما الأمني.

أصبحت كل الملفات العالقة في سلّة واحدة تحتاج إلى تفاهم، بينما بعض المؤشرات تفيد بأن الاستعصاء لم يعد قابلاً للحلّ وفق الأسلوب السابق، أي بتسوية سياسية داخلية على قاعدة «لا خاسر ولا رابح».

الصورة اللبنانية تتجه إلى المزيد من السوداوية، في ظل الوقائع الإقليمية التي تنحو نحو التصعيد، وهو ما يهدد بالمزيد من مشهديات الفوضى السياسية والقضائية والأمنية والاجتماعية.

ذكرت صحيفة الجريدة إنه رغم التفاهمات الإسرائيلية - الروسية الأخيرة، نفت طهران وجود أي خلاف مع روسيا في سورية، وذكّر سفيرها في دمشق دول المنطقة بأن واشنطن ستترك الشرق الأوسط بالكامل.

بعد إعلان إسرائيل أنها جددت التفاهمات مع موسكو حول حرية عملها في الأجواء السورية ضد الوجود الإيراني، نفى السفير الإيراني لدى سورية، مهدي سبحاني، أمس، وجود أي خلاف مع موسكو، مؤكداً في المقابل، أن الولايات المتحدة ستترك منطقة الشرق الأوسط بالكامل، و«لن يبقى أثر لأي جندي أميركي»، وذلك بينما يتصاعد الحديث عن انكفاء أميركي واسع عن منطقة الشرق الأوسط.

أشارت صحيفة الوطن إلى تراجع الليرة التركية أمام الدولار لتلامس مستوى غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار الاثنين 25 أكتوبر بعد تصريح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24% منذ بداية العام، قد أنهت تعاملات يوم الجمعة عند 9.5950 ليرة أمام الدولار.



دوليا، أوضحت صحيفة الوطن تاكيد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن لدى البشرية كافة الفرص اللازمة للتغلب على وباء فيروس كورونا.

وقال: "الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه، وهذا في أيدينا". وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة الفيروس، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".

ولفت إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية هذا العام"، مشددا على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح بأفعالها".

أشارت صحيفة الراي إلى دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين إلى مزيد من التعاون العالمي فيما يتعلق بمشكلات مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني، وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة.

وقال إن الصين تعارض الأحادية والحمائية وأي لعبة صفرية المحصلة.

قالت صحيفة الأنباء حكومة طالبان الأفغانية المؤقتة أطلقت برنامجا لمكافحة الجوع والبطالة عرضت بموجبه آلاف الوظائف المخصصة للعاطلين عن العمل مقابل القمح، في وقت تعاني فيه البلاد من شح في الأموال إثر تجميد القوات الغربية الموال الأفغانية عقب سيطرة الحركة على الحكم.

وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في جنوب كابول إن البرنامج سيتم تعميمه في مدن أفغانستان الرئيسية وبلداتها ويسمح بتوفير العمل لنحو 40 ألف شخص في العاصمة وحدها. وأضاف مجاهد: «هذه خطوة هامة لمكافحة البطالة»، مضيفا ان على من يتم توظيفهم «العمل بكد».