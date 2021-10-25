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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة: نركز على الناحية العلمية في الدراسة |فيديو

مدير المعهد الفنى
مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة

قال اللواء أركان حرب ، حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة، إننا نسعى أن يؤهل الطالب على أعلى مستوى، لافتا إلى أن طالب المعهد الفنى يتأهل من خلال أربعة محاور.

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى ،خلال لقاء خاص على التلفزيون المصري،  أن المحور الأول إعداد الطالب، وهيئة التدريس والبيئة التعليمية والمنهج هو المحور الرابع.

وأشار مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة، إلى أننا نؤهل الطالب على أحدث ما توصل إليه العلم، ونركز على الناحية العلمية خلال دراسة الطالب.

وفى سياق أخر، قال اللواء أ.ح حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفني  للقوات المسلحة، إنه منذ إنشاء المعهد الفنى عام 1968 كان يحتوى على ثلاثة تخصصات فقط، مشيرا إلى أنه الان تم الوصول إلى آخر عام بــ 21 تخصصا.وأضاف "مصطفى" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المعهد يحتوى على 11 تخصصا للكهرباء و10 تخصصات للميكانيكا، بالإضافة إلى تدريب الطالب عمليا على أحدث المعامل.وتابع أن تلك المعامل لها بند أساسي وثانوي، والغرض منه تحديث تلك المعامل واستقدام المعامل الحديثة، كما أن الغرض منه مواكبة التحديث المتسارع للقوات المسلحة للمعدات والأسلحة، من أجل قدرة الطالب على التعامل مع تلك المعدات.وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 

الناحية العلمية هيئه التدريس البيئة التعليمية اللواء أركان حرب التلفزيون المصري

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