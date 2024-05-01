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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أطعمة تساعدك على بشرة صافية بدون حبوب.. ما هي

صدى البلد

توجد بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحقيق بشرة صحية وخالية من الحبوب، إليك بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشرة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أطعمة مفيدة للبشرة 

تناول الفواكه والخضراوات: تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة. حاول تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة يوميًا.

زيت السمك: يحتوي زيت السمك على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تساهم في تحسين صحة البشرة وتقليل الالتهابات. يمكنك تناول مصادر أخرى للأحماض الدهنية الأوميغا-3 مثل السلمون والسردين والبذور الكتان.

البروتينات الصحية: تناول كميات كافية من البروتين الصحي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة البشرة. يمكنك الحصول على البروتين من مصادر مثل الدجاج والسمك والبقوليات والمكسرات والبذور.

الماء: شرب كميات كافية من الماء يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها. حاول شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

الأطعمة ذات مؤشر الجليكميك المنخفض: قد تسبب الأطعمة ذات مؤشر الجليكميك العالي، مثل السكر والمنتجات المصنعة من الدقيق الأبيض، زيادة في إفراز الإنسولين وتسبب اضطرابات في البشرة. حاول استبدالها بالحبوب الكاملة والمواد الغذائية ذات الألياف العالية.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشرة. جرب تناول فنجان من الشاي الأخضر يوميًا.

يجب الأخذ في الاعتبار أن البشرة الصحية تعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك النظام الغذائي والعناية الشخصية والوراثة. إلى جانب النصائح الغذائية، يُنصح أيضًا بتنظيف البشرة بانتظام واستخدام منتجات العناية المناسبة لنوع البشرة للحفاظ على بشرة صحية وخالية من الحبوب.

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