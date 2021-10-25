عاجل
اقتصاد السعودية.. هيئة الصادرات تطلق الملتقى الأول للحسابات الاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا ختام رحلة سفينة النيل للشباب العربي بمشاركة 15 دولة بأسوان إسبانيا ضيف شرف مهرجان الدورة 44 من مهرجان Clermont-Ferrand مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع.. نواب: خطوة مهمة تسهم فى التيسير عليهم.. والتخلص من الأفكار السلبية التى يروجها البعض.. ومطالب بـ مراقبة عمليات صرف اللقاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق أول بطولة دولية لهوكى الجليد بمصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

صدى البلد

انطلقت فعاليات أول بطولة دولية لهوكى الجليد تستضيفها مصر في الفترة ٢٤-٢٦ أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الفرق  الأوروبية والأمريكية وفريق هوكى الجليد مصر، وعدد من الأبطال الأوليمبين من بينهم المتزلج المصرى الجنسية  أحمد فايد والمتزلج المصرى الجنسية خالد الشبكشى.

تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالشراكة مع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية (اينوك) والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورابطة الصداقة الكندية، لتدخل بذلك مصر عالم الرياضات الشتوية.

حضر افتتاح البطولة السفير الكندي بالقاهرة، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية، وعبد الأول محمد معاون الوزير، وممثلي الوفود المشاركة بالبطولة من مصر ودول "امريكا، كندا، سوسرا، فرنسا، المانيا، انجلترا".

و تستضيف البطولة في يومها الثاني  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة  للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، حيث سيتم تسليط الضوء علي أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وخاصة الدور الرياضي.

ومن المقرر أن تستضيف البطولة شباب من حى الاسمرات ومن  دار الموحدين للأيتام، ليتم تعريفهم علي رياضة هوكي الجليد ومشاركتهم في التزحلق مع الفريق المصري و تقديم  الهدايا لهم.

ويشهد اليوم الثالث و الأخير  ختام دورى المباريات الودية و توزيع الميداليات علي اللاعبين.

تقام  تجربة هوكي الجليد في مصر (EIHE 2021) بالشراكة مع رابطة الصداقة الكندية، وهي منظمة تعزز المشاركة الثقافية بين البلدان البعيدة من خلال الرياضة. حيث يحاول المنظمون المشاركون (مصر لهوكي الجليد ومصر للرياضات الشتوية) وضع مصر في المشهد الدولي للرياضات الشتوية، حيث  شاركت (مصر هوكي الجليد) منذ عام ٢٠١٦ في عدة فعاليات لهوكي الجليد في كل من المغرب وكندا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت.

قالت نانسي عبد الهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ IBIS ، الشركة المنظمة للحدث EIHE 2021 بالتعاون مع هوكي الجليد مصر (كنا متحمسين للغاية عندما كشف سكوت هاو من  رابطة الصداقة الكندية عن اهتمامهم بتنظيم  بطولتهم القادمة هنا في مصر ، إن فكرة الترويج لمصر كوجهة مثالية للسياحة الرياضية وسياحة الشباب واستضافة الأحداث الرياضية الدولية تتماشى تمامًا مع أهدافنا، لقد كرسنا جهودنا للترويج للرياضات الشتوية في مصر ونحن على ثقة من أن حلمنا في رؤية العلم المصري يرفرف في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سيصبح حقيقة واقعة قريبًا ).

الشباب والرياضة السفيرة نبيلة مكرم وزارة الشباب والرياضة المجتمع المصري اللجنة الاوليمبية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

ترشيحاتنا

حفل غنائي ضخم لـ مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بـ قصر عابدين |تفاصيل

مطلع 2022.. وزير البترول يكشف موعد ضخ الغاز إلى لبنان

بعد الحكم بإعدامه.. ذراع هشام عشماوي يكشف تفاصيل معسكر درنة

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

دعاء بعد صلاة الظهر مكتوب مستجاب.. 13 كلمة تضمن لك حسن الخاتمة

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك يتقدمون بإشكال ضد عودة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ