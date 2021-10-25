عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ريهام أيمن تخطف قلوب متابعيها بـ صورة مع عائلتها

صدى البلد

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، عدة صور لها مع زوجها الفنان شريف رمزى وأولادهم ، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

 

قمر قوى ربنا يحفظكم  - الزوجين الجمال  - ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم

 

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

 

في سياق آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا ريهام أيمن، بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.


ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".
 


 

ريهام ايمن شريف رمزي

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

أول تعليق من الإمارات على الأحداث في السودان

التعاون بين دول العالم| ما هي أهداف أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة؟

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. المصلون والمعتمرون يتوافدون على بيت الله الحرام

لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

تباطؤ دوران الأرض ..هل يظل اليوم 24 ساعة بعد إضافة العلماء «ثانية كبيسة»

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ