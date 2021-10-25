شاهد.. ريهام أيمن تخطف قلوب متابعيها بـ صورة مع عائلتها

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، عدة صور لها مع زوجها الفنان شريف رمزى وأولادهم ، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

قمر قوى ربنا يحفظكم - الزوجين الجمال - ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

في سياق آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا ريهام أيمن، بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.



ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".





