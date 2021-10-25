لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، فيديو يعرض لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا.

وأوضحت "العربية"، أن الطائرة تحطمت أثناء محاولة هبوطها الاضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة ترهونة في ليبيا.

رفض التدخل الأجنبي .. بيان عاجل لـ5 دول بشأن الوضع في ليبيا

أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا تؤكد فيه رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية.

وحسب ما ذكره البيان، أشادت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بليبيا لاستضافتها الناجحة لمؤتمر دعم الاستقرار، والذي سمح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم باللقاء في طرابلس وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأكدت السفارات الخمسة رفضها التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام و المزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية.

وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، مشيدة بروح الوطنية التي تحلّت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والتزامها، من خلال تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم الاستقرار.

وأوضحت أنها ملتزمة بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة المهمة مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة، مؤكدة أن تحسين الاستقرار في البلاد أيضًا سيؤدي إلى زيادة الاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش لجميع الليبيين.

وأكدت أهمية أمن الانتخابات، داعية المؤسسات الحكومية إلى الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات.

وطالبت السفارات القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية، مرحبة بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المفوضية ستنشر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، وهو تطور مهم لمن يرغبون في الترشح.

وجددت دعمه للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل، مناشدة جميع الجهات الفاعلة الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها.