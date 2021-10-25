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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية "إرهابية"

عيساوي فريج
عيساوي فريج

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية عيساوي فريج، اليوم الإثنين، إن وزراء الحكومة يشعرون بالغضب من قرار وزير الدفاع، بيني جانتس، تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية.

وأضاف فريج 57 عامًا، وهو الوزير العربي الوحيد في الحكومة، خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: "أن هذا قرار يضر أكثر مما ينفع وما كان ينبغي أن يُتخذ.. لم يتم اعتقال أحد من الأعضاء البارزين في هذه المؤسسات من قبل".

وأردف يقول "كان على وزير الدفاع التصرف بشفافية.. أنا وزير في الحكومة وعرفت الأمر في وسائل الإعلام ".

يُشار إلى أن فريج، ينتمي لحزب ميرتس اليساري الذي يدعم حل الدولتين وإنهاء احتلال الضفة الغربية.

وزار فريج ورئيس الحزب، نيتسان هوروفيتس، وهو وزير الصحة في الحكومة الحالية، رام الله واجتمعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوائل الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، قال موسي راز، عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، اليوم الاثنين، إنه يجب على وزير الدفاع بيني جانتس أن يقدم للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، مواد جهاز الأمن العام (الشاباك) التي بناء عليها تم تصنيف ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية. 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أعلن يوم الجمعة الماضي تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية، وأثار القرار ردود فعل غاضبة فلسطينيًا ودوليًا، وطلب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس توضيحات من جانتس إلا أن مسؤولين أمنين إسرائيليين قالوا إنهم أبلغوا الإدارة الأمريكية بالإجراء قبل إعلانه.

وقال جانتس إن المنظمات الفلسطينية التي تم تصنيفها إرهابية مرتبطة بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المُصنفة كمنظمة إرهابية في أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وكندا. 

ونفى مسؤولو هذه المؤسسات أي صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتحدوا جانتس بأن يثبت ذلك بالأدلة.

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