برلماني عن إلغاء حالة الطوارئ: تأكيد على نجاح مصر أمنيا واقتصاديا

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، يأتي ضمن جهودًا مضنية بذلتها الدولة المصرية، للوصول إلى هذا القدر من الأمن والاستقرار الكاملين، والذي نال إشادة دولية وانعكس على التنمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، لاسيما وأنه يأتي بعد سنوات طوال من استمرار حالة الطوارئ في البلاد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عانت طويلًا من الإرهاب وتصدت له عبر أجهزتها الأمنية من قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، بتوجيهات صارمة من القيادة السياسية حتى أصبحنا ننعم بالأمن والاستقرار، الداخلي.

وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإنه علينا أن نفخر بما وصلنا إليه على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية، واستقرار كافة مؤسسات الدولة، التي باتت في عهد الرئيس السيسي تعمل على التعاون من أجل تحقيق كل ما هو خير لبلادنا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه فعليا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر، مساء اليوم، الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.



ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.