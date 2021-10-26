بيج رامي: أهدي لقب مستر أولمبيا لـ الرئيس السيسي داعم الرياضة.. ورفع علم مصر على مسرح البطولة من أجمل لحظات حياتي

بيج رامي بطل مستر أولمبيا :

أهدي لقب مستر أولمبيا لـ الرئيس السيسي داعم الرياضة

مصر أجمل بلد في الدنيا.. والمصريين استقبلوني بحفاوة كبيرة

فارق النقاط كان كبيرا بيني وبين صاحب المركز الثاني.

رفع علم مصر على مسرح مستر أولمبيا من أجمل لحظات حياتي.

حل ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، ووجه الشكر لكل من سانده وقدم الدعم له في مشواره الرياضي إلى أن حقق اللقب.



وقال بيج رامي :" قبل تحقيق لقب مستر أولمبيا؛ مريت باختبارات صعبة طوال فترة الإعداد للبطولة، ووقف جنبي ناس قدمت الدعم لي ودفعوني للأمام، ولازم الواحد يلاقي ناس صادقة وداعمين حوله".

وأكمل بيج رامي :" أصدقائي كانوا داعمين وفي ظهري طوال مشواري الرياضي"، مضيفا:" من الممكن أن يمر الفرد بفترات صعبة في حياته لكن عليه أن يختار من يسانده ويدعمه كي يتجاوز هذه الفترات".

وأضاف بيج رامي :" الناس في امريكا واي مكان اسافر له يندهشون من حفاوة استقبال الشعب المصري لي بعد الفوز بالبطولة ".

وتابع بيج رامي :" الشعب المصري استقبلني بحفاوة كبيرة بعد تحقيق البطولة"، مضيفا:" مصر أجمل بلد في الدنيا ومصر أحسن شعب في العالم".

وأكمل بيج رامي:"أهدي البطولة للرئيس السيسي لأنه داعم للرياضة بشكل كبير في مصر ويرغب في زيادة معدل ممارسة المصريين للرياضة".

وتابع بيج رامي :" المصريين شعب يحب نجاح الآخرين ولقيت المصريين سهرانين للفجر عشان يتابعوا البطولة وكنت أبذل كل طاقتي لتحقيق اللقب لإسعاد المصريين ".

وأكمل بيج رامي :" كان عندي ثقة في الله أنني سأحقق النصر في البطولة وطلبت رفع علم بلدي على مسرح مستر أولمبيا وكنت في غاية السعادة وأنا برفع علم بلدي".



وعرضت الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، مقطع فيديو لـ لحظة فوز بيج رامي بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي.

وتفاعل بيج رامي، وهو معها في الاستوديو، مع لحظة إعلان النتيجة؛ وكأنه يسمعها للمرة الأولى، وقام بتأدية نفس حركة الفوز التي فعلها على المسرح عندما فاز باللقب، وردد: الحمد لله.

وقال بيج رامي : على مسرح مستر اولمبيا أقوم بتقديم عرض لمجموعة من الحركات التي تبرز العضلات ويحتاج الأمر إلى إحداث توازن بين الحركات الاستعراضية والموسيقى، مضيفا:"ما زلت أتعلم من أخطائي؛ لعدم تكرارها في أي عرض مقبل على مسرح مستر أولمبيا.

واستطرد بيج رامي: في أثناء عرضي على مسرح مستر أولمبيا؛ أكون حريصا على جذب انتباه الجمهور، وزيادة التفاعل بيني وبينهم خلال العرض، واكتسبت خبرة كبيرة في الوقوف على مسرح مستر أولمبيا.

وأوضح بيج رامي:" فارق النقاط كان كبير بيني وبين صاحب المركز الثاني في بطولة مستر اولمبيا، وصاحب المركز الأول يقف في منتصف المسرح وصاحب المركز الثاني والثالث يقفون على جانبي صاحب المركز الأول “، مضيفا:” في فعاليات بطولة مستر اولمبيا من الممكن أن يتم خلق جو من المنافسة بين لاعبي كمال الاجسام في حين أن صاحب المركز الاول يتم تحديدها من البداية ".

وكشف بيج رامي بطل مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي، تفاصيل وكواليس فوزه باللقب ولحظات إعلان النتيجة، قائلا:" قبل إعلان النتيجة بثواني قرأت آيات من القرآن الكريم، وفضلت أردد جملة يا بركة دعاكى يا أمى وربنا كرمني بالمكسب".

ولفت بيج رامي :" أتواصل مع والدتي دائما قبل أن الصعود على مسرح مستر اولمبيا"، مضيفا:" مهما الواحد كبر لسه طفل يمسك في رجل أمه.. دي البركة".

وتابع:" رفع علم مصر على مسرح مستر اولمبيا من أجمل لحظات حياتي، وهناك بروتوكول في بطولة مستر اولمبيا ينص على عدم رفع علم اي دولة لمنع حدوث اي تفرقة بين أسماء وأعلام الدول، وطلبت إذن برفع علم مصر حال فوزى بلقب مستر اولمبيا وتم الموافقة على طلبي، والمسؤولين وافقوا على طلبي لأنهم يرون أنني فرد مهم في لعبة كمال الأجسام ".

وأكمل بيج رامي :" سألوني في أحد مؤتمرات مستر أولمبيا عن سبب مجيئي للمشاركة في البطولة قلت لهم الشتاء قادم ".

وأضاف بيج رامي :" انا خدت الجملة دي من مسلسل اجنبي بحبه على أساس إني هقدم عرض قوي ومختلف في مستر اولمبيا، وأصبحت جملة الشتاء قادم تريند وانتشرت كثيرا على مستوى العالم “، مضيفا:”أضع لنفسي أهداف بشكل يومي من أجل العمل على تحطيمها سواء في الجيم او نظام التغذية الخاص بي ".

وروى كواليس موقف مؤثر له مع صديق عمره، قائلا:"رضوان صديق عمري والده توفى قبل البطولة بأيام ، ورضوان يعتبر أحد أصحاب الفضل لتحقيق اللقب ، ورضوان سافر معي لامريكا قبل البطولة ووالده تعب، وقلت له ارجع عشان والدك، ولما اتصل رضوان بوالده قاله مترجعش ووصيتك رامي مترجعوش غير بالبطولة".

وتابع بيج رامي وهو يحبس دموعه على الهواء :" في يوم لقيت رضوان داخل وشه متغير وبكى وعرفت ان والده توفى وقلته يلا عشان نسافر مصر ، ورضوان قال لي هنسافر بعد البطولة، والنجاح اللي حقتته اهديه لـ رضوان صديقي ومفيش تضحية اغلى واكبر من اللي عمله رضوان معايا".