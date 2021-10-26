محمد صبحي لمسئولي الزمالك: لن ألعب للأهلي مهما كانت الإغراءات

قال الإعلامي كريم شحاتة، إن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، المعار لصفوف فاركو، أكد لمسئولي الزمالك، أنه لن يلعب للأهلي مهما كانت الإغراءات المالية.



وأوضح كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامجه كورة كل يوم،: دارت اتصالات بين مسئولو الزمالك واللاعب بعدما نما إلى علمهم بمفاوضات الأهلي معه ومحاولة الأحمر لاستغلال بند البيع النهائي في عقد فاركو مع الزمالك ومن ثم شراء الأهلي للاعب من فاركو، لكن صبحي أكد لمسئولي الزمالك بأنه لن يلعب إلى صفوف الأهلي مهما كانت الإغراءات المالية.

وانتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

فيما سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

بينما حقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات أمس :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الإتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .