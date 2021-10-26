محافظ المنيا يكرم سكرتير عام المحافظة لانتهاء فترة عمله ونقله للفيوم

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار سكرتير عام محافظة المنيا، لانتهاء فترة عمله بالمحافظة وتوليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة.

وجه المحافظ، الشكر للمهندس محمد النجار، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عمله بالمحافظة.

مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة الفيوم.

من جانبه أعرب المهندس محمد النجار، عن اعتزازه وشكره بتكريم محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية.

متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.