عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكرم سكرتير عام المحافظة لانتهاء فترة عمله ونقله للفيوم

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم سكرتير عام المحافظة

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار سكرتير عام محافظة المنيا، لانتهاء فترة عمله بالمحافظة وتوليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة.

وجه المحافظ، الشكر للمهندس محمد النجار، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عمله بالمحافظة.

مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة الفيوم.

من جانبه أعرب المهندس محمد النجار، عن اعتزازه وشكره بتكريم محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية.

متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.

 

الفيوم مياة الشرب المنيا محافظ المنيا شركة مياه الشرب والصرف الصحى اللواء اسامة القاضي تكريم شركة مياة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى سكرتير عام محافظة المنيا محمد النجار

موضوعات متعلقة

أهم أنواع المحاصيل الزراعية.. بدء موسم حصاد محصول الشطة الحمراء في المنيا.. وتقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وخفض مستويات السكر أبرز فوائدها

ترشيحاتنا

لـ موظفي المنشآت الصناعية.. 75% تعويضًا عن الأجر في هذه الحالة

سيراميكا كليوباترا يستهل مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الجونة .. اليوم

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

بعد قطع العلاقات الدبلوماسية ..قرار جزائري جديد بشأن المغرب

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بافتتاح مبارياته في الدوري

مي كساب تعلن تعافيها من فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

الإغلاق وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات تنتظر شركات السياحة المخالفة لشروط العمرة

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

حكاية قتل من غرفة الإعدام.. نادية تطلب الصلاة وعشيقها يحتسي 4 فناجين قهوة | نوستالجيا

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ