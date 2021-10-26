ماذا حدث بين أمير قطر وولي عهد الكويت في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؟.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويظهر في مقطع الفيديو محاولة أمير قطر تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ولي العهد السعودي فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن".

وفي مقطع الفيديو ذاته الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية يظهر العناق الحار بين ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان وهو الأمر الذي أثار تفاعلا أيضا بين نشطاء تويتر.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم، وذلك بكلمة مصورة له، المنتدى السنوي الذي سيُعنى بإطلاق "المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية .