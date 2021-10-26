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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد للمصريين.. الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية يرحب بإلغاء حالة الطوارئ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ، معتبرا 25 أكتوبر عيدا للشعب المصري نظرا لتوقف العمل في هذا اليوم بقانون الطوارئ والعودة إلى القانون الطبيعى.

 

وأعرب الائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية فى بيان له، عن سعادته بإلغاء حالة الطوارئ التى حكمت مصر قرابة 54 عاما ولم تتوقف خلالهم إلا لأشهر قليلة.

 

وأشار الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية إلى أن قرار الرئيس السيسى كان مفاجأة  للداخل والخارج، منوها إلى أن القرار يعنى أن مصر انتصرت على الإرهاب الأسود وأصبحت واحة للأمن والأمان والاستقرار فى المنطقة العربية والشرق أوسطية.


ورحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ.

 

وأشار إلى أنه كان قرارا مفاجئاً وصدر بدون أى ضغوط داخلية وخارجية مما يؤكد حرص الرئيس على عودة القانون الطبيعى ليكون هو النافذ فى المحاكم المصرية بعيدا عن أى قانون استثنائى وإجراءات إستثنائية حكمت مصر منذ حرب يونيو 1967 وحتى اليوم ما عدا فترات قليلة رفعت فيها حالة الطوارئ ولكن سرعان ما فرضتها الأعمال الإرهابية التى ضربت الوطن.

 

من جانبه أشاد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بقرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدا أنه يوم عيد للمصريين ودعوة للسياح للحضور إلى مصر والاستمتاع بمزاياها السياحية المختلفة.

 

جذب الاستثمار لمصر

بدوره أكد رضا ابو حجى رئيس حزب مصر المستقبل وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ دعوة للاستثمار والمستثمرين العرب والاجانب بالاستثمار في مصر والاستفادة بالحوافر التى منحتها مصر والقوانين المصرية لهم.

 

كما أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن قرار الرئيس يبطل اهم أسلحة أعداء مصر ويعلن للدنيا كلها أن مصر تحكمها القوانين الطبيعية بعيدا عن إجراءات وقوانين استثنائية.

الطوارئ الرئيس السيسي حالة الطوارئ الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الطوارئ

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