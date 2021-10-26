تونس: حريق ضخم بمقر الإدارة الجهوية للتضامن الاجتماعي

أفادت إذاعة موازييك التونسية ، بإندلاع حريق منذ قليل بمقر الإدارة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين بتونس، دون معرفة الأسباب حتي الآن.

وأشارت الإذاعة التونسية، إلي أن وحدات من الحماية المدنية توجهت علي الفور إلى مقر الإدارة، لمحاولة السيطرة عليه.

واندلع حريقا في وقت سابق، بمصنع للملابس المستعملة ومستودع لعلب الجعة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وإخماد النيران التي التهمت كميات كبيرة من الملابس المنتشرة على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وذكر مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للحماية المدنية، أن علب الجعة وصنف من قماش الملابس كانت سريعة الالتهاب مما ساهم في انتشار النيران وحال دون إخمادها رغم الجهود المضنية التي يبذلها رجال الحماية المدنية منذ الامس وتسخير 9 شاحنات إطفاء للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بالمؤسستين كبيرة حيث احترقت بنايتهما بالكامل.