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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهيئة البرلمانية لحماة وطن عن إلغاء الطوارئ: الدولة المصرية تجاوزت مخاطر الإرهاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصفت الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بهاء شلبي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء حالة الطوارئ بـ «التاريخي والعظيم»، مؤكدا أن له دلالات مهمة ويبعث برسائل عديدة للداخل وللخارج للمصريين وللمجتمع الدولى.


وقالت الهيئة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن القرار الرئاسى هو بمثابة اعلان للمصريين والعالم بأن الدولة المصرية تجاوزت مخاطر الإرهاب وانتصرت عليه وتمكنت من إعادة بناء نفسها وقوتها، وأصبحت قادرة على فرض الاستقرار وحراسة أمن المصريين.


وشددت الهيئة، على أن الرسالة التي أكدها قرار الرئيس ستنعكس بالخير الكثير على الاقتصاد المصري وسيكون لها مردود عالى على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتة إلى أن القرار خطوة مهمة في طريق الديمقراطية والدخول بمصر إلى الجمهورية الجديدة وبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية.


وأكدت الهيئة، أن هذا القرار لقى ارتياحا كبيرا وواسعا من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى اتخذ القرار في التوقيت المناسب خاصة بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية في هزيمة وسحق الارهاب والارهابيين في جميع انحاء البلاد.


ولفتت إلى أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هما أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلي درجات الأمن والأمان، مؤكدة أن هذا القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الحريات العامة.

هيئة مجلس النواب الرئيس السيسي حالة الطوارئ البرلمان

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