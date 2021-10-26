استشاري جراحة تجميل يوضح أسباب ترهلات الجلد والحل المثالي للتخلص منها.. فيديو

قال الدكتور محمد شعيب استشاري جراحة تجميل، إن هناك أسباب كثيرة لحدوث ترهلات للجسم والجلد، والتي من ضمنها الحمل والولادة و الرضاعة، وخاصة الحمل المتكرر، حي يسبب ترهلات في الجلد بسبب التمدد والانكماش.

وأضاف خالد غزالي خلال لقائه مع برنامج "أنا والطبيب" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكثير منا ليس لديه ثقافة الحفاظ على الجسم بعد الولادة، معقباً: "الآن أصبح هناك سهولة كبيرة في شد الجلد مرة أخرى".

وتابع استشاري جراحة التجميل أن الدايت أيضاً من أسباب حدوث ترهلات في الجسم، وذلك بسبب فقدان الوزن بطريقة سريعة، معقباً: "كل ما الشخص يفقد وزنه بطريقة أسرع كل ما الكولاجين يتأثر، وبالتالي ليونة الجسم مما يؤثر على الجلد ويسبب الترهلات".

وأكمل خالد غزالي أن على الرغم من أن عمليات التكميم تعمل على فقدان الوزن بطريقة سريعة، إلا أنها تتسبب أيضاً في حدوث ترهلات للجلد والجسم، بسبب عدم قدرة الجسم على الحفاظ على ليونته، لذلك يلجأ الشخص إلى العمليات الجراحية لشفط وشد الترهلات.