وكيل الصحة بجنوب سيناء: استمرار المبادرة الرئاسية لفحص أمراض سوء التغذية

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، استمرار فعاليات العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



وأشار “رخا”، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف عن جميع الأطفال من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي بجميع مدارس المحافظة سواء مصريين أو غير مصريين بجميع المدارس بحضر وقرى ووديان المحافظة.



وأضافت مدير الرعاية الأساسية، ومسئولة المبادرات الرئاسية بالمديرية، أنه يتم خلال المبادرة الكشف عن الأنيميا من خلال أخذ نقطة دم والقيام بوضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا لدى الطفل من عدمها.



وتابع أنه يتم الكشف عن سمنة الأطفال من خلال قياس وزن و قياس طول الطفل وقياس كتلة الجسم و المقارنة الي القياس في المعدلات الطبيعية لعمر الطفل على المنحنيات الخاصة بالنمو ، والكشف عن التقزم "قصر القامة" ذلك خلال قياس طول الطفل و مقارنته مع معدلات النمو الطبيعية الخاصة بعمر الطفل على منحنيات النمو.



جدير بالذكر أن المبادرة انطلقت يوم 17 أكتوبر 2021 وتستمر خلال أيام الدراسة المقبلة حتى إنهاء جميع المستهدفين من الطلاب، وبدء العمل اليوم بمدارس السلام براس مسلة ومحمد فريد بابو صويرة بمدينة رأس سدر وبمدرسة التحرير بوادى مندر بشرم الشيخ ومعهد ومدرسة الكيلو 9 بابو زنيمة والمعهد الازهرى بحى السلام بأبو رديس ومدرسة مصطفى كامل بوادى ميعر بطور سيناء.



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