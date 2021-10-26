رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي "بجنود" بالجيش الثالث .. واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو

المشروع التكتيكي “بجنود”…

عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع

رئيس الأركان يناقش المشاركين في المشروع والقرارات المتخذة

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التكتيكي “بجنود” الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وتضمنت المرحلة عرضاً لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع .

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال الجيش الثالث، وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية .