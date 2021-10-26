عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي "بجنود" بالجيش الثالث .. واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس الأركان

المشروع التكتيكي “بجنود”…

عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع

رئيس الأركان يناقش المشاركين في المشروع والقرارات المتخذة

 

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التكتيكي “بجنود” الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

 

وتضمنت المرحلة عرضاً لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

 

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

 

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع .

 

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال الجيش الثالث، وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن. 

 

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية .

ترشيحاتنا

مشهد تقشعر له الأبدان.. آلاف الكائنات البحرية تخرج للشواطئ في حالة مرعبة

بشرى.. وصول سعر كرتونة البيض لـ 42 جنيها الأسبوع المقبل | فيديو

أنقذوا أنفسكم من النار.. وكيل الأزهر السابق يعلق على العري في المهرجانات

علاج قرآني للصداع.. 12 آية تذهب عنك آلام الرأس نهائياً

دعاء يجعل الملائكة تستغفر لك إلى يوم القيامة

تعرف على أسطول جيب الأمريكية موديلات 2021 في المغرب .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

تحذيرات هامة.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. محاكمة ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى الطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ