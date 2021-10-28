سوق المستعمل.. دراجة نارية تحمل إمكانيات سيارة هوندا "جولد وينج" موديل 2018

يعشق العديد من الشباب قيادة الدراجات النارية التي انتشرت في السوق المصري منذ عدة سنوات، حيث أن الدراجات النارية تعطي انتعاش لقائدها ويرتفع الأدرينالين الخاص به عند السرعات العالية على الطرق الممهدة لذلك.

كما أن هناك نسخة فريدة عن باقي الإصدارات الأخرى ، التي يأتي من ضمنها دراجة هوندا " جولد وينج " موديل 2018 ، التي سنتعرف على تفاصيلها بالكامل خلال السطور التالية .

تعد علامة هوندا الأبرز في عالم الدراجات النارية، تأتى دراجة جولد وينج موديل 2018 تحمل محرك قوى، سعة 1800 سي سي، 24 صباب، 4 سلندر و يمكنه يخرج قوة قدرها 125 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة.

جولد وينج

ويشمل الشكل والتصميم الرياضي، مدعوم بإضاءة LED قابلة للضبط مع مساحة تخزين واسعة، يمتلك هذا الطراز هيكل فريدا من الألومنيوم مع نظام تعليق أمامي استثنائي، أما في الجزء الخلفي، فستجد وحدة Pro Arm الجديدة والمبتكرة التي تم دمجها مع ضبط Pro-link من هوندا الذي يدور حول الذراع المتأرجحة للعجلة.

جولد وينج

وجهزت دراجة جولد وينج بنظام HomeLink المتوفر كميزة إختيارية، وهي وحدة تحكم مخصصة من خلال وحدة التحكم المركزية بالدراجة، كما انها حصلت على ميزة مراقبة ضغط الإطارات TPMS الذي يحذرك تلقائيا من إنخفاض ضغط الإطارات، بما في ذلك قراءة الضغط الفعلي الأمامي والخلفي.

جولد وينج

تتوافر دراجة جولد وينج موديل 2018 في مصر بسعر يبدأ من 430 ألف حتي 460 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للدراجة.