عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشغل حلو| جابر القرموطي: كان نفسي أبقى ممثل وأعشق الإعلام.. فيديو

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه كان يتمنى أن يكون ممثل ويكون له نصيب من مجال الفن، موضحا أن الزعيم عادل إمام طلب منه الانضمام الي فريق عمل مسلسل كان يقدمه في عام 2014.قائلا «عادل إمام قالي مش هسيبك».

وأضاف «جابر القرموطي» خلال لقائه في برنامج «بنت البلد» تقديم نشوى مصطفى المذاع على قناة «صدى البلد2» عادل إمام يمتلك موهبة وفكر مختلف وهو شخص عبقري.

أحب الإعلام والتواصل مع الجمهور

وأشار «جابر القرموطي» إلى أنه يحب مجال الإعلام ليناقش القضايا بحرية وحريص على التواصل مع الجمهور سواء في التلفزيون او السوشيال ميديا.

وأشار «جابر القرموطي» إلى أنه يمتلك عواطف لحب الحيوانات الأليفة، موضحا أن علاقته بأسرته قوية جدا قائلا «عندي بنتين هما كل حياتي والسند في الدنيا».

جابر القرموطي عادل إمام بنت البلد نشوى مصطفى صدى البلد

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الله: الرياضة المصرية تدار بنظرية الـ توك توك

10 غرز .. فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة سعد سمير

فوربس تعلن إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ

رسميا.. الخطيب يعلن عن قائمته في انتخابات الأهلي القادمة

أفكار ومبادرات لا تحصى|كيف غيرت خطط الرئيس السيسي حياة المصريين للأفضل

عصام الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. محاكمة ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى الطالبية

معقولة.. أحمد شوبير يعلق على قرعة المصري وبيراميدز في دور 32 بالكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ