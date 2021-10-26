الشغل حلو| جابر القرموطي: كان نفسي أبقى ممثل وأعشق الإعلام.. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه كان يتمنى أن يكون ممثل ويكون له نصيب من مجال الفن، موضحا أن الزعيم عادل إمام طلب منه الانضمام الي فريق عمل مسلسل كان يقدمه في عام 2014.قائلا «عادل إمام قالي مش هسيبك».

وأضاف «جابر القرموطي» خلال لقائه في برنامج «بنت البلد» تقديم نشوى مصطفى المذاع على قناة «صدى البلد2» عادل إمام يمتلك موهبة وفكر مختلف وهو شخص عبقري.

أحب الإعلام والتواصل مع الجمهور

وأشار «جابر القرموطي» إلى أنه يحب مجال الإعلام ليناقش القضايا بحرية وحريص على التواصل مع الجمهور سواء في التلفزيون او السوشيال ميديا.

وأشار «جابر القرموطي» إلى أنه يمتلك عواطف لحب الحيوانات الأليفة، موضحا أن علاقته بأسرته قوية جدا قائلا «عندي بنتين هما كل حياتي والسند في الدنيا».