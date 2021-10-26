البيضة اتجننت .. جابر القرموطي يفاجئ المشاهدين بأغنية ساخرة على الهواء|فيديو

تقديم الأخبار من خلال الغناء

حل الإعلامي جابر القرموطي، ضيفا على برنامج «بنت البلد» تقديم نشوى مصطفى على قناة «صدى البلد2» ليكشف عن أسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة.



وفاجأ «جابر القرموطي» خلال لقائه في برنامج «بنت البلد» المشاهدين بتقديم أغاني والعزف على العود، حيث قدم أغنية ساخرة بعنوان «البيضة أتجننت وغلبت القوطة»، وجاءت فكرة الأغنية بسبب ارتفاع أسعار البيض وهذه بمثابة رسالة بسيطة للجمهور.

تقديم الأخبار من خلال الغناء

وقال «جابر القرموطي» إنه يجتهد ويسعى من أجل تقديم الأفضل دائما، وهذا ما يحافظ عليه، مضيفا أنه يعبر عن ما بداخلة من خلال الغناء والعزف على العود.

وأضاف «جابر القرموطي» أن المشاهدين انتباههم حالة من الملل بسبب التكرار في تناول الأخبار، لذلك قرر تقديم الأخبار بصورة مختلفة غير تقليدية بطريقته الخاصة، متابعا: « اتجهت إلى طريق تقديم الأخبار من خلال الغناء».