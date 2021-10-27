أمينة خليل تكشف أهم مواصفات شريك حياتها.. وفكرة تجميد البويضات | فيديو

قالت الفنانة أمينة خليل، إن هناك مواصفات مهمة في الرجل الذي سيكون شريك حياتي، ومنها أن نكون أصدقاء متقاربين قبل الزواج.

وأضافت امينة خليل، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن الصداقة تكمل وهج الحب، مشيرة إلى أن الحب قد يهدأ، لكن الصداقة هي من تستمر.

وتابعت أمينة خليل، لدي يقين دائما أن “ربنا شايللي الأحسن”، ولكن على الرغم من ذلك قد أصاب ببعض الضيق مثل أي شخص.

فيه ناس مش فاهمين الفكرة

وأشارت أمينة خليل إلى أنني مع فكرة تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج، مؤكدة "فيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصَّلنا نعمل حاجة زي دي".