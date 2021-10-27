أحمد ياسر ريان يحتفل بـ هدفيه في شباك ديرانجي بـ الدوري التركي

قاد الدولي المصري أحمد ياسر ريان، فريقه ألتاي سبور، للفوز على ديرانجي، بـ 5 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الدور الثالث، من بطولة كأس تركيا.



ونشر أحمد ياسر ريان عبر إنستجرام، مجموعة من الصور له خلال المباراة، وعلق عليها "فوز عظيم اليوم"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثالث والرابع لـ ألتاي سبور في الدقيقتين 35 ، و 59، من عمر المباراة.

يذكر أن أحمد ياسر ريان، انضم إلى ألتاي سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما، من الأهلي على سبيل الإعارة.