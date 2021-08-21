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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحمد ياسر ريان يسجل في الظهور الأول مع ألتاي بالدوري التركي

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

قاد المحترف المصري أحمد ياسر ريان، فريقه ألتاي سبور للفوز على ألانيا سبور بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري التركي.

ياسر ريان حل بديلًا في الدقيقة 81، في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد، ليحتاج لـ 4 دقائق فقط لهز الشباك بهدف رائع لفريقه، بعد تلقيه تمريرة من الإيفواري سيرجي أكا لاعب نادي الجونة السابق.

وانضم أحمد ياسر ريان لنادي ألتاي سبور قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار لموسم واحد، و2 مليون دولار كقيمة بند أحقية الشراء في الموسم المقبل، إن أراد النادي التركي تفعيله.

ولعب ياسر ريان هذا الموسم معارًا لنادي سيراميكا كليوباترا، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري.

أحمد ياسر ريان الدوري التركي النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا ياسر ريان

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