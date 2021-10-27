فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

وجّه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية رسالة لولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان.



ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة لولي العهد وكتب قائلاً : ‏‎"‏فخر أني عشت في زمنه".



وعلي جانب آخر بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفاعليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



كما تضم فاعليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".