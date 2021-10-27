أشرف عواض مدرباً عاماً لفريق اليد بالأهلي

وافق مجلس إدارة الأهلي علي طلب جهاز كرة اليد بتولي أشرف عواض منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد ليكون مساعداً لطارق محروس .

وكان فريق اليد بالأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على حساب نظيره فريق الزهور، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

أقيمت المباراة على صالة نادي الزهور وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة ٢٠-١١، ثم واصل اللاعبون التألق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٤٠-٢٦.

وكان فريق مرتبط الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ قد حقق الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة ٤١-٣٤، ليواصل عروضه القوية التي يقدمها في البطولة.