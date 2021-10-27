عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بأشمون والوحدات المحلية

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، تكليفاته  طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، بشأن استمرارية الحملات التفتيشية الموسعة للجنة الإعلانات علي المحلات والمولات التجارية الغير المرخصة للإعلانات واللافتات بشوارع وميادين أشمون وكذا الوحدات المحلية القروية .

 

وخلال الحملات بالمركز والمدينة ، تم المرور علي عدد كبير من المنشآت والمحال والمولات الغير مرخصة والمخالفة بالشوارع والميادين ورفع جميع اللافتات والاعلانات المخالفة ،وتم عمل إنذارات لأصحابها وتم التوقيع من جانبهم علي استمارات طلب الترخيص من مجلس مدينة أشمون للسير في الإجراءات القانونية في المهلة المحدد لتقنين أوضاعهم ، جاءت هذه الحملات بهدف إعادة المظهر الحضارى للشوارع والميادين والحد من إنتشار الإعلانات غير مرخصة والمخالفة  وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك فى إطار الزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للاعمال الدعاية والاعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونية .

 

من جانبه، أكد سرور ، علي إستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع الأشموني وتحقيقاً للصالح العام .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية ازالة الاعلانات مخالف

ترشيحاتنا

قتل وطعن وحرق.. ما مصير المتهم في حادثة سوهاج المروعة 

التوتر يزداد.. كيف انتقدت إدارة بايدن إسرائيل بسبب المستوطنات؟

مجلس التعاون الخليجي يرد على تصريحات جورج قرادحي ضد الخليج

التعليم: إنهاء أزمة تأخر تسليم كتب 4 ابتدائي.. الأحد

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر

من ناصر إلى السيسي ..احترام ودعم مصر لدول القارة السمراء لا يتوقف|خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

بعد تحديد مواجهتى أنجولا والجابون .. كيف يفكر كيروش بشأن معسكر منتخب مصر

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

حكاية خُط الصعيد الأحمر.. هرب من الإعدام وهدد قريبته بـ إحراق منزلها

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق فى هذا الموعد

هل تلد نساء الجنة وما مدة حملهن؟ الإجابة من كتاب الشيخ الشعراوي

هل لبس الأسود على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

فيديو

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ