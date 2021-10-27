حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بأشمون والوحدات المحلية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، تكليفاته طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، بشأن استمرارية الحملات التفتيشية الموسعة للجنة الإعلانات علي المحلات والمولات التجارية الغير المرخصة للإعلانات واللافتات بشوارع وميادين أشمون وكذا الوحدات المحلية القروية .

وخلال الحملات بالمركز والمدينة ، تم المرور علي عدد كبير من المنشآت والمحال والمولات الغير مرخصة والمخالفة بالشوارع والميادين ورفع جميع اللافتات والاعلانات المخالفة ،وتم عمل إنذارات لأصحابها وتم التوقيع من جانبهم علي استمارات طلب الترخيص من مجلس مدينة أشمون للسير في الإجراءات القانونية في المهلة المحدد لتقنين أوضاعهم ، جاءت هذه الحملات بهدف إعادة المظهر الحضارى للشوارع والميادين والحد من إنتشار الإعلانات غير مرخصة والمخالفة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك فى إطار الزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للاعمال الدعاية والاعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونية .

من جانبه، أكد سرور ، علي إستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع الأشموني وتحقيقاً للصالح العام .