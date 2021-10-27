إحباط ترويج 5 أطنان سكر فاسد بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط بداخل المخزن ( كمية من السكر وزنت 5 طن "بها تغير في خواصها الطبيعية نتيجة سوء التخزين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.