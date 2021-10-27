بسبب كورونا.. قرار جديد من كاف بشأن كأس الأمم الأفريقية

كشفت بعض التقارير المغربية عن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشأن عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وأكدت تقارير مغربية أن كاف قرر زيادة قوائم المنتخبات لتصل لـ ٢٨ لاعبا بدلا من ٢٣

وأضافت التقارير أن قرار كاف جاء بسبب جائحه فيروس كورونا خوفا من إصابة اللاعبين

وستنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021 في الكاميرون بداية من يوم 9 من شهر يناير.

وكان المكتب التنفيذي في كاف قد عقد جلسة يوم الاثنين الماضي وتم التأكيد فيها على أن هناك عددا من الأمور سيتم مناقشتها بين إدارة الاتحاد الأفريقي وحكومة الكاميرون بشأن سلامة اللاعبين