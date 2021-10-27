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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتنظيم من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي.. عبدالعاطي يفتتح منتدى الاستثمار في مجال المياه

منتدى الاستثمار في
منتدى الاستثمار في مجال المياه

فى إطار فعاليات اسبوع القاهرة الرابع للمياه .. افتتح السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري منتدى الاستثمار في مجال المياه والذى قام بتنظيمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

 

وفى كلمته امام المنتدى .. اشار الدكتور عبد العاطى إلى أن افريقيا تمتلك موارد طبيعية هائلة ولكنها تحتاج لتوفير بنية تحتية قوية ، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تسهم فى مواجهة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واشار الدكتور عبد العاطى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل ، مؤكدا على أهمية هذا المشروع وضرورة توفير التمويل اللازم له باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية ، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة به ، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، وبما يحقق رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

واكد الدكتور عبد العاطى أن مصر بدأت بالفعل فى تأهيل المجرى الملاحى داخل مصر بتمويل محلى ، بالإضافة للربط بين مصر والسودان بشبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء والتى من المخطط مدها لاحقا الى دولة جنوب السودان ، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة لامكان تنفيذه.

الجدير بالذكر انه تم خلال المنتدى عرض رؤية وخطة الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة وبخاصة التمويل المستدام في البنية التحتية بمجال المياه في مصر وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتنميتها ،  بالإضافة لمناقشة موضوعات عديدة منها الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، وعرض خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي ، وخطة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ، والتحالف الأفريقي الأوروبي بشأن الاستثمار وفرص العمل المستدامة ، مع التأكيد على وضع قطاع المياه على رأس الأولويات.

الدكتور عبد العاطى يفتتح منتدى الاستثمار مجال المياه الاتحاد الأوروبي بنك التنمية الأفريقي

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