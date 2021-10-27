أخبار التعليم.. تلميذة تعثر على إسورة ذهبية وتسلمها لمديرة مدرستها بأسيوط .. فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إنقاذ ساق شاب من البتر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أساتذة جامعة عين شمس على رأس قائمة أفضل علماء العالم



أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إدراج ٣٤ عالمًا من علماء جامعة عين شمس في قائمة ستانفورد لأفضل ٢% من العلماء في مختلف المجالات حول العالم، وذلك طبقا لتقرير حديث نشرته دار النشر الدولية السيفير. يعتمد التقرير على مؤشرات متنوعة منها النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، معامل هيرش والتأليف المشترك، ومؤشر الاقتباس المركب.

التعليم توقع بروتوكول جديد لتأهيل الشباب لسوق العمل

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية "قبس من نور" في مجال التعاون والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل.

عميد علوم القاهرة: نقوم بتطعيم الطلاب من خلال المنفذ والعيادات الموجودة بالكلية

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن موقف الكلية من الطلاب الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن .

عميد علوم القاهرة: لن نستغني عن المنصات الإلكترونية خلال العام الدراسي الجديد

أوضح الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، مصير المنصات الإلكترونية بعد عودة الدراسة وجها لوجه خلال العام الدراسى الحالى وبعد استمرار الدراسة للأسبوع الثالث .

جامعة المنيا.. دعم الباحثين الناشرين دوليا بأفضل الدوريات العلمية

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا عن قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية "STDF" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم الباحثين المصريين الناشرين دولياً بأفضل المجلات والدوريات العلمية ذات أعلي معامل تأثير " Q1، Q2"، وذلك سعياً لتحسين البحوث وتعزيز أدائها، وتحقيق الأهداف الوطنية في البحث العلمي، بما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد الوطني، واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

تلميذة تعثر على إسورة ذهبية وتسلمها لمديرة مدرستها بأسيوط

عثرت التلميذة ملك إسماعيل، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة المنفلوطي للتعليم الأساسي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط على اسورة ذهبية أثناء سيرها في طرقات فناء المدرسة.

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور رامي إسكندر وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد المجلس الأعلى للجامعات.

التعليم: إنهاء أزمة تأخر تسليم كتب 4 ابتدائي.. الأحد

أكدت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ أنه سيتم الانتهاء من تسليم كتب 4 ابتدائي التي تأخر تسليمها للتلاميذ يوم الأحد القادم.

فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إنقاذ ساق شاب من البتر

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح فريق طبي بوحدة قسطرة القلب وقسم جراحة الأوعية الدموية، من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر، يبلغ من العمر ٢٤ عاماً.