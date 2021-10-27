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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم القاهرة: لن نستغني عن المنصات الإلكترونية خلال العام الدراسي الجديد

عميد كلية العلوم
عميد كلية العلوم جامعة القاهرة

أوضح الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، مصير المنصات الإلكترونية بعد عودة الدراسة وجها لوجه خلال العام الدراسى الحالى وبعد استمرار الدراسة للأسبوع الثالث . 

وقال الدكتور أحمد الشريف لصدى البلد ، أن كلية العلوم لن تستغني عن المنصات الالكترونية ، ونقوم بالعمل على الاتجاهين العليم المباشر والتعليم الاون لاين فى بعض الأوقات وهذا ما يميز جامعة القاهرة بين الجامعات الحكومية . 

وكشف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة الأسبوع الثالث خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022 .

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وقال الدكتور أحمد شريف ، إن الدراسة بكلية العلوم تسير بشكل طبيعي خلال الفصل الدراسي الأول ، مؤكدا أن عودة الدراسة وجها لوجه وعودة الطلاب إلى الحرم الجامعي لم تؤثر على إصابات كورونا.

وعلق الدكتور احمد الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة ، على إدراج اسمه ضمن 74 عالما .

وأكد  الدكتور أحمد شريف ، إن التوفيق من عند الله أولا ، والاستمرارية في البحث العلمي بعد الحصول على الأستاذية ، لأن هناك كثير من الأساتذة بعد حصولهم على درجة الأستاذ تنتهى لديهم الحياة العلمية ، لكن نحن لا نتخذ هذا الاتجاه ، نحن نقوم باستكمال الأبحاث العلمية .

و أضاف “ شريف ” لدينا مدرسة علمية متبنية الأبحاث الخاصة بنا ، كما نسعى إلى ان الأبحاث تكون لها مردود على  المجتمع الذى نعيش فيه ، ونقوم بعمل تركيبات تدخل  في معالجة مرضى السرطان و البكتريا والفطريات ، لأن هناك عددا كبيرا من الناس يفقد حياته بسبب الفطريات والبكتريا .

 

كلية العلوم جامعة القاهرة الدكتور احمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة المنصات الالكترونية

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