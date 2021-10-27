التعليم: إنهاء أزمة تأخر تسليم كتب 4 ابتدائي.. الأحد

أكدت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ أنه سيتم الانتهاء من تسليم كتب 4 ابتدائي التي تأخر تسليمها للتلاميذ يوم الأحد القادم.

وكانت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ حسمت الجدل المثار بشأن تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية المقررة على الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي 2021 / 2022.

وقالت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية: “جميع كتب 4 ابتدائي وصلت المدارس، ماعدا كتابي العلوم والرياضيات تأخر تسليمهما”.

وأوضحت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ أنه تم تدارك الأمر، وتم تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغة العربية، كما تم الانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتم تسليم 49% من كتب العلوم.

وعن سبب تأخر كتب الصف الرابع الابتدائي، قالت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية: “عندنا في 4 ابتدائي 2 مليون و600 ألف طالب، وبالتالي نطبع عددا هائلا”.

وأضافت: “كتابا الرياضيات والعلوم عبارة عن كتابين في واحد (أنشطة ودروس)، وبالتالي حجمهما صار أكبر، وبعد الطباعة اكتشفنا أن الدبوس الموجود في الكتابين غير مناسب لحجم الكتابين وبالتالي سيكون غير عملي في الاستخدام من جانب طفل في الصف الرابع الابتدائي”.

وتابعت: “اضطرت وزارة التربية والتعليم للبحث عن مطابع أخرى توفر لنا دبوسا أكبر ليتم تسليم الكتابين لتلاميذ 4 ابتدائي بشكل أفضل”.

على جانب آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسلسل الشائعات ما زال مستمرا وما زال البعض يتداول المعلومات المغلوطة.

ونفى وزير التربية والتعليم كل ما يقال حول أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي المزمع عقدها يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢١ بالنظام التقييمي الجديد ستكون في المواد الأساسية فقط دون المواد الفرعية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه وقع كتابا دوريا بدمج امتحان شهرين لتلاميذ ٤ ابتدائي معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الكتاب الدوري سوف يتم إرساله للمديريات خلال الساعات القادمة.

وقال وزير التعليم: “ستكون هذه الامتحانات امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “لا داعي لأى توتر من هذه الامتحانات لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات”.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف ليس حفظ المناهج الجديدة وإنما التدريب على فهم مخرجات التعليم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.