دينا الهلالي تكشف عن سلوكيات خاطئة من الأباء تجاه أبنائهم.. فيديو

قالت الدكتورة دينا الهلالي، استشاري الصحة النفسية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن السلوك الإنتحاري قد يكون نتيجة سلوك، وليس من سمات شخصية أساسية، مؤكدا أن الضغوط الكبيرة قد تؤدي إلى التفكير بالانتحار.

وأضافت دينا الهلالي، خلال، لقاء لها لبرنامج “مصر أحلى” عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية وفاء طولان، أن المشاكل الزوجية والخلافات بين الأزواج، تؤدي إلى إحباط الأطفال، إضافة إلى العنف تجاه الأطفال أو الإعتداءات الجنسية عليهم.

وتابعت دينا الهلالي، أن الوالدين قد يتبعان سلوك خاطئ، وهي التنمر عل أبنائهم، أو التمييز بينها وبين أشخاص أخرين، مما يؤدي إلى الإصابة بالإحباط وفقدان الثقة بالنفس.

نربي أبنائنا على الثقة بالنفس

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أنه يجب أن نربي أبنائنا على الثقة بالنفس، والتفكير في حل المشاكل، وتشجيعهم دائما.