عبد الحكم: زيارة الرئيس الروماني لمصر تعزز التعاون مع الاتحاد الأوروبي |فيديو

كشف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية القمة المصرية الرومانية، مؤكدا أن هذه العلاقة تأتي ضمن قوة العلاقات بين البلدين.



وأكد محمد عبد الحكم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين تشهد تعاون قوي في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن رومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وهناك شراكة استراتيجية قائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، متابعا أن قمة اليوم تؤكد على قوة العلاقات المصرية والأوروبية.



وتابع السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة اليوم تعزز للاستثمارات بين البلدين والزراعة أيضا، لافتا إلى أن مصر تتطلع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح وتصديرها للخارج.



وأكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس الروماني لمصر تعزز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هناك تعاونا عسكريا متميزا.



وأردف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة تضمنت مناقشة ملف الطاقة المتجددة كأحد مجالات التعاون المشترك بين البلدين.