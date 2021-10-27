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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ناميبيا تطلب من مصر التعاون في مجال الري الذكي ومياه الأمطار

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لقاءاً مع “كارل هيرمان جوستاف”، وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي الناميبي، وذلك على هامش فعاليات اسبوع القاهرة الرابع للمياه.

 

واستعرض الدكتور عبد العاطى وجوستاف مخرجات الاجتماع الفني المنعقد بين المتخصصين من الجانبين لبحث مجالات التعاون المقترحة بين البلدين لادراجها فى مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبا، وخاصة أعمال مراقبة وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد وحصاد مياه الأمطار والرى الذكى.

 

كما تناول اللقاء أهمية وجود آلية تنسيقية ملزمة للأنهار المشتركة، حيث أبدى الوزير الناميبى تفهمه لشواغل دول المصب تجاه الاجراءات الأحادية التى تقوم بها دول المنبع.

 

وأشار الوزير الناميبى إلى ما يمثله  نهر النيل من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وأنه لا يمكن استبداله بأى موارد أخرى.

 

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) فى خدمة القضايا والتحديات المائية التى تواجهها دول القارة فى ظل رئاسة الرئيس الناميبى للدورة الحالية للأمكاو.

 

جدير بالذكر أن مصر ستتسلم رئاسة الأمكاو فى بداية عام ٢٠٢٣.

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