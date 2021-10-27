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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بثلاثية نظيفة.. تعليق ناري من أحمد موسى على أول مباراة للأهلي بالدوري

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة الأهلي والإسماعيلي،  تذاع حاليًا على القنوات الفضائية، والأهلى متقدم بـ هدفين.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلى حقق الهدف الثالث، ولكن الحكم يراجع صحة الهدف مع تقنية الفار ليحتسبه في النهاية.


ولفت إلى أن الأهلى فريق كبير، وحقق بداية موفقة في الدوري، معلقًا :" انا شايف أن الأهلى فى بداية الدوري المصري يبهر الجميع".


وتابع: " سمعت كلام كتير قبل بدء المباراة والأهلى الأن متقدم بثلاث أهداف".


وأوضح أن الجماهير تعطى الروح للمباريات، و حضور الجماهير أمر مهم.

أحمد موسى الأهلى مباراة الأهلي صدى البلد الدوري

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