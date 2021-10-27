روجينا تبهر الجميع بالغناء لـ أصالة

تحدث الفنان أشرف زكي عن الفنانة أصالة، قائلا "أصالة قامت بأداء أغنية مسلسل روجينا العام الماضي دون أن تحصل على أي مقابل".

وأضاف أشرف زكي خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة، ، أصالة قدمت الأغنية كـ تقدير منها لقصة حبي أنا وروجينا، ولذلك أتقدم لها بالشكر.

وعلقت الفنانة روجينا على حديث الفنان أشرف زكي، قائلة: " كنت مكسوفة اعرض عليها فكرة تقديم الأغنية لكني عرضت عليها كلمات الأغنية وقررت أن تقوم بإدائها".

وقامت الفنانة روجينا بـ غناء أغنية للفنانة أصالة على الهواء، وذلك بعد أصرار كبير من قبل أشرف زكي وأمير كرارة.



وتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما كشفا عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو "سهرانين"، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كرارة: "أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته".