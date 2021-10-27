غير مقبولة بتاتاً.. تعليق قنوات ام بي سي على تصريحات جورج قرداحي

اصدر رئيس مجلس إدارة مجموعة "mbc"، وليد آل إبراهيم، بيانا شجب فيه التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما ساقه من اتهامات استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات.

وذكر أن المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، مبيناً أنها لا تعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابت وتضحيات المملكة ومواجهتها شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية عليها.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.

ويشار الي جورج قرداحي كان قد عمل بمجموعة قنوات ام بي سي لعدة سنوات عبر برنامج “ المسامح كريم”.