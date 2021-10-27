مصرع عامل خلال حفر للصرف الصحي بقرية الفقاعي ببني سويف

لقي عامل في العقد الثالث من عمره، مصرعه إثر انهيار حفر صرف صحي عليه أثناء القيام بعمله، مساء اليوم، الأربعاء، بمشروع الصرف الصحي بقرية "الفقاعى" التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة عامل إثر إنهيار حفر صرف صحي عليه، اثناء القيام بعمله، بمشروع الصرف الصحي بقرية الفقاعى التابعة لمركز ببا.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام "محمود محمد عبدالرحيم 28 عاما ، عامل، مقيم محافظة سوهاج، بعمله القيام بأعمال حفر بعمق 6 أمتار لمشروع صرف صحي بالقرية، انهار عليه الحفر ولقي مصرعه في الحال.

وتم استدعاء الأجهزة والإدارات المعنية، وتمكنت من استخراج جثته من باطن الحفر ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، واستدعاء مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على الجثة.

