عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتقد استخدام أوكرانيا طائرة مسيرة عسكرية تركية‎‎

درون تركية-أرشيف
درون تركية-أرشيف

أعربت روسيا، يوم الأربعاء، عن استيائها من استخدام قوات أوكرانية طائرة مسيّرة هجومية من صنع تركي، ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، منددةً بخطورة ذلك على الاستقرار على الجبهة.

ونشر الجيش الأوكراني، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر ضربة جوّية ضد هدف على الأرض. وأدى الانفجار إلى تصاعد الدخان، فيما كان أشخاص يركضون حول الموقع، بحسب الفيديو.

وتقول كييف إن ذلك كان ”أول استخدام قتالي“ لطائرة ”بيرقدار تي بي 2“ (Bayraktar TB2) ذات التصميم التركي، والتي تُستخدم أيضاً للاستطلاع.

وأكد الجيش الأوكراني أنه دمّر بفضل هذه الضربة مدفع هاوتزر دي-30 (Howitzer D-30) للمتمردين الموالين لروسيا، رداً على نيران من بطارية المدفعية هذه أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر في صفوف الجنود الأوكرانيين، بحسب كييف.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن روسيا تتحقق من المزاعم الأوكرانية، مع السلطات الانفصالية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية

الناطق باسم الكرملين: روسيا بإمكانها تخفيف تداعيات التقارب بين أوكرانيا والناتو

الناتو يدعو روسيا لعدم القلق حيال احتمالية انضمام أوكرانيا للحلف

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: ”لم يُسجّل أي ضحية على ارتباط باستخدام طائرة بيرقدار، لكن هذه القصة يجب أن تجعل أولئك الذين يصغون لرغبات كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يفكّرون“.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تسليم مثل هذه الأسلحة لكييف قد يؤدي إلى ”زعزعة استقرار الوضع“ على الجبهة، مشيراً إلى أن موسكو تقيم ”علاقات جيدة“ مع أنقرة.

وفي السنوات الأخيرة، سلّمت تركيا طائرات مسيّرة عدة إلى أوكرانيا، وهو مجال تريد أن تصبح فيه أنقرة أحد المنتجين الرئيسيين في العالم.

وأعلنت كييف من جهتها، مطلع أكتوبر، تشييد مصنع على أراضيها للطائرات المسيّرة التركية.

ويثير هذا التعاون العسكري انزعاج موسكو التي تقيم مع تركيا علاقات متينة، خصوصاً في المجال التجاري، رغم أنها تنافسها في مناطق عدة في العالم.

وتستخدم أوكرانيا طائرات ”بيرقدار تي بي 2“ وهو طراز رئيسي لشركة ”بايكار“ التركية استُخدم في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.

وبحسب وسائل إعلام، تعتزم كييف شراء نحو 50 طائرة من هذا الطراز.

روسيا لافروف أوكرانيا وزير الخارجية الروسي تركي تركيا الكرملين طائرة مسيرة

موضوعات متعلقة

الناطق باسم الكرملين: روسيا بإمكانها تخفيف تداعيات التقارب بين أوكرانيا والناتو

الناتو يدعو روسيا لعدم القلق حيال احتمالية انضمام أوكرانيا للحلف

ترشيحاتنا

تبدأ من 257 ألف جنيه.. مواصفات بايك X3 موديل 2022

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لم بستحق الطرد المباشر

إبراهيم سعيد: لا توجد عداوة بيني وبين حسين الشحات

زمزمية ابن أخته اتكسرت.. خال تلميذ يقتحم مدرسة ابتدائية في المنيا بسلاح ناري

محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» بأداء الفريق

صحيفة سعودية: اتجاه لإغلاق قنوات إم بي سي في لبنان بسبب تصريحات قرداحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ