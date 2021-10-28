روسيا تنتقد استخدام أوكرانيا طائرة مسيرة عسكرية تركية‎‎

أعربت روسيا، يوم الأربعاء، عن استيائها من استخدام قوات أوكرانية طائرة مسيّرة هجومية من صنع تركي، ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، منددةً بخطورة ذلك على الاستقرار على الجبهة.

ونشر الجيش الأوكراني، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر ضربة جوّية ضد هدف على الأرض. وأدى الانفجار إلى تصاعد الدخان، فيما كان أشخاص يركضون حول الموقع، بحسب الفيديو.

وتقول كييف إن ذلك كان ”أول استخدام قتالي“ لطائرة ”بيرقدار تي بي 2“ (Bayraktar TB2) ذات التصميم التركي، والتي تُستخدم أيضاً للاستطلاع.

وأكد الجيش الأوكراني أنه دمّر بفضل هذه الضربة مدفع هاوتزر دي-30 (Howitzer D-30) للمتمردين الموالين لروسيا، رداً على نيران من بطارية المدفعية هذه أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر في صفوف الجنود الأوكرانيين، بحسب كييف.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن روسيا تتحقق من المزاعم الأوكرانية، مع السلطات الانفصالية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: ”لم يُسجّل أي ضحية على ارتباط باستخدام طائرة بيرقدار، لكن هذه القصة يجب أن تجعل أولئك الذين يصغون لرغبات كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يفكّرون“.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تسليم مثل هذه الأسلحة لكييف قد يؤدي إلى ”زعزعة استقرار الوضع“ على الجبهة، مشيراً إلى أن موسكو تقيم ”علاقات جيدة“ مع أنقرة.

وفي السنوات الأخيرة، سلّمت تركيا طائرات مسيّرة عدة إلى أوكرانيا، وهو مجال تريد أن تصبح فيه أنقرة أحد المنتجين الرئيسيين في العالم.

وأعلنت كييف من جهتها، مطلع أكتوبر، تشييد مصنع على أراضيها للطائرات المسيّرة التركية.

ويثير هذا التعاون العسكري انزعاج موسكو التي تقيم مع تركيا علاقات متينة، خصوصاً في المجال التجاري، رغم أنها تنافسها في مناطق عدة في العالم.

وتستخدم أوكرانيا طائرات ”بيرقدار تي بي 2“ وهو طراز رئيسي لشركة ”بايكار“ التركية استُخدم في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.

وبحسب وسائل إعلام، تعتزم كييف شراء نحو 50 طائرة من هذا الطراز.