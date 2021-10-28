نحاول جدولة الغرامة.. الزمالك يكشف سبب حكم قضية محمد إبراهيم.. تفاصيل

كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، تفاصيل العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء بشأن عقد محمد إبراهيم.

وقررت المحكمة الرياضية تغريم نادي الزمالك بطل الدوري المصري بمبلغ مليون يورو لصالح ماريتيمو البرتغالي مقابل عودة اللاعب محمد إبراهيم في موسم 2014/2015.



وقال عمرو أدهم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن العقوبة الموقعة على الزمالك بسبب عقد محمد إبراهيم مع ماريتيمو البرتغالي: "المحكمة الرياضية أيدت الحكم الصادر من الاتحاد الدولي الفيفا، بناءً على بند كان موجودًا في عقد اللاعب بأن الزمالك يسدد 40% من إعادة بيع محمد إبراهيم بحد أدنى مليون يورو، والمحكمة أيدت القرار، وإجراء الطعن على الحكم لن يأتي بنتيجة".

تابع: "سنحاول قدر المستطاع مع إدارة النادي البرتغالي على موافقتهم على جدولة المبلغ، لأن هذا حكم نهائي من الفيفا".

اختتم: "كان من ضمن أسباب صدور الحكم على الزمالك هو عدم حضور المحامي المُمثل عن النادي في الجلسة الأولى منذ إثارة القضية، وهذا ما اعتبرته المحكمة أن الزمالك مقتنع بحق النادي البرتغالي".