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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تزداد فرص شافي.. 5 أسماء على طاولة برشلونة لخلافة كومان .. تفاصيل

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

كشف تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة استقر على خليفة رونالد كومان في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار إقالته صباح اليوم الخميس.

برشلونة أعلن في بيان رسمي عبر موقع النادي عن إقالة رونالد كومان بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام رايو فاليكانو فى الليجا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز لديه أكبر عدد من الأصوات لتولي قيادة برشلونة، من داخل إدارة النادي، خاصة مع تحقيقه 7 ألقاب مع السد القطري منذ موسم 2018/2019.


المدرب الإسباني تألق مع السد القطري في أكثر من 100 مباراة، بـ66 انتصارًا و 16 تعادلًا، و 18 خسارة، مسجلًا 273 هدفًا، واستقبل 126.

تشافي وتين هاج وروبرتو مارتينيز، بالإضافة لـ بيرلو وجاياردو، هم البدلاء المرشحون لخلافة كومان، لكن نجم برشلونة السابق هو الأقرب، حسب ما يدور داخل الغرف المغلقة في النادي الكتالوني.

تشافي تزداد فرص توليه برشلونة لأن إدارة النادي ترى بأنه لديه جينات البلوجرانا، ويعرف جيدًا ما يريده الفريق الكتالوني، والطريقة الأمثل التي تعجب جماهير ملعب كامب نو.

برشلونة رونالد كومان رايو فاليكانو الليجا تشافي هيرنانديز تين هاج وروبرتو مارتينيز بيرلو جاياردو

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