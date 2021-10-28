فصل الكهرباء عن بعض المناطق في بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلن قطاع كهرباء بني سويف ،أنه قد تقرر فصل الكهرباء عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف وبعض قرى المركز وذلك بداية من يوم السبت إلى الأربعاء خلال الأسبوع القادم، اعتباراً من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة



وبحسب بيان القطاع سيتم فصل الكهرباء يوم السبت"10/30" عن (قرية الدوية) ،ويوم الأحد" 31/10"عن (شارع الروضة ، منطقة رنين ، منطقة خلف الأستاد) ،ويوم الاثنين "11/1" عن قرى( تزمنت الشرقية ، الحلابية) وقرية طحا البيشة "ببا"،ويوم الأربعاء "11/3" عن قرية أبو سليم، وذلك بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عاليه.



ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل الكهرباء لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.