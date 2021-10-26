مكرم ومحافظ بني سويف يتفقدان قافلة عيون والدورة التدريبية على ريادة الأعمال

قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، يرافقها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة لقرية الحرجة بمركز ناصر، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزيرة للمحافظة، حيث تستهدف الزيارة دعم جهود الدولة في مواجهة الهجرة غير النظامية والبدء بالقرى الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة.



ورافق المحافظ والوزيرة، خلال الزيارة، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب عن دائرتي مركزي ومدينتي ناصر والواسطى وهم (الدكتورة منى عبد الله، النائبة سهام بشاي ، النائبة ميرفت ميشيل ، النائبة عبير جمال ، النائب محمد سيد جنيدي)، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمحاسب منتصر رشدي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومصطفى زمزم رئيس جمعية صناع الخير الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ،ومن وزارة الهجرة، ومها سالم مستشارة الوزيرة للإعلام والاتصال الخارج، وسارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات، وممثلي المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وشهدت الزيارة للقرية تفقد قافلة العيون التي تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية صناع الخير، حيث يتم استقبال المواطنين من أهالى القرية للاستفادة من الخدمات الطبية التى توفرها القافلة بالمجان، وتشمل الكشف وتوفير العلاج لأمراض العيون من المياه البيضاء والزرقاء والرمد وتصحيح الإبصار وعمل نظارات، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج للتدخل الجراحى إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة (بالمجان).

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المشاركة في إطلاق هذه القافلة الطبية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية"مراكب النجاة" في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

فيما أشار محافظ بني سويف إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اتخذت خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.

كما شهد المحافظ ووزيرة الهجرة جانبا من الدورة التدريبية عن ريادة الأعمال، والتي تنظمها لجنة المشروعات الصغيرة بالمحافظة مع جهاز تنمية المشروعات وتستهدف 20 مواطنا من القرية لمدة يومين بمقر مدرسة على بن أبي طالب الإعدادية ، حيث تناولت الندوة التعريف بريادة الأعمال بأنها تحويل فكرة إلى مشروع تجارى أو صناعى وتوفير الموارد اللازمة، إضافة إلى أنها تساهم فى تحويل الفرد منتج وصاحب عمل ، بجانب المساهمة في توفير فرص عمل وحياة كريمة لغيرهم.

كما تهدف الندوة إلى تقديم المعرفة الوافية حول مفهوم ريادة الأعمال ومن هو رائد الأعمال وتسليط الضوء على السمات الشخصية لرائد الأعمال وتعريف المشاركين بدورة حياة الشركات والمشروعات ومتطلبات كل مرحلة منها وخطوات تطوير فكرة المشروع وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء جماهيري مع أهالي وشباب القرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتشجيع البدائل الآمنة للهجرة غير النظامية، وحث الشباب على بدء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم اللازم لهم.للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة ،في إطار فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة بني سويف لتوعية الشباب في اتخاذ قرار الهجرة غير النظامية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك استعراض جهود الدولة المصرية في خلق فرص عمل للشباب بدلا من أي رغبة في هجرة غير مقننة، بالإضافة إلى عرض ما حققه جهاز تنمية المشروعات من طفرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز.

وأكدت الدكتورة منى عبدالله عضو مجلس النواب في كلمتها، بالنيابة عن نواب دائرتي ناصر والواسطى، على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الهجرة تحت قيادة الوزيرة نبيلة مكرم، خاصة في مجالات إرساء المواطنة والانتماء وحب الوطن بجانب التمكين الاقتصادي،مشيرة إلى تكامل جهود الوزارة مع المحافظة تحت قيادة المحافظ الشاب الدكتور محمد هاني غنيم ، والذي شكل لجنة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة إلى كونها أحد أعضاء تلك اللجنة، حيث وجدت بالفعل أهمية لدور تلك اللجنة في هذا القطاع والدفع برؤية مصر 2030.