محافظ بني سويف: الدولة المصرية واجهة الهجرة غير الشرعية بشجاعة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الدولة المصرية لديها من القدرة والشجاعة على مواجهة للهجرة غير الشرعية موضحاان مبادرة حياة كريمة استطاعت حل العديد من المشاكل كان في بدايتها مشاكل الخدمات التي كانت متواجدة

وأضاف المحافظ، خلال لقاء جماهيري بقرية الحرجة ببني سويف بحضور وزيرة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم خلال زيارتها لليوم للمحافظة، أن هناك حالة من التعاون داخل المحافظة سواء جهاز تنفيذي أو تشريعي خلق حالة من التكامل بين الجميع .

وأضاف أن وزيرة الهجرة حققت حلم لدى المصريين بالخارج بان وجد المصريون في الخارج ما يحوطهم ويخاف عليهم.