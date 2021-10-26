ختام البرنامج التدريبى لأطباء مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم اختتمت فعاليات البرنامج التدريبى لاطباء الجراحه العامه وجراحه التجميل العاملين بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف، وذلك ضمن خطة إدارة التدريب لتطوير مهارات وقدرات العاملين فى جميع التخصصات ، في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وأشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

وشارك في البرنامج التدريب ١٥ من أطباء الجراحة العامة وجراحه التجميل ،بحضور الدكتور محمد يحيي أسماعيل مدير فرع بنى سويف، الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفي، والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحى أسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى ، أن التدريب ، عقد على مدار يومان،بقاعه التدريب بالمستشفى، اليوم الاول محاضرة بعنوان "مهارات التواصل مع المريض والفئه المعاونه" القاها الاستاذ الدكتور محمود نصر وكيل كلية التربية جامعة بنى سويف، واليوم الثاني محاضرة بعنوان "التعامل مع الجروح المزمنة " القاها الدكتور محمود عبد الرحمن استشارى جراحة التجميل.